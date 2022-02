Konflikt Rosja-Ukraina. Deklaracja po spotkaniu szefów państw Trójkąta Weimarskiego

W obliczu zagrożenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę we wtorek w Berlinie spotkali się przywódcy państw Trójkąta Weimarskiego. Jakakolwiek dalsza agresja militarna Rosji na Ukrainę będzie miała potężne konsekwencje i będzie się wiązała z poważnymi kosztami - ostrzegli przywódcy Polski, Francji i Niemiec w deklaracji wydanej po wtorkowym spotkaniu.

Konflikt Rosja-Ukraina. Deklaracja przywódców Trójkąta Weimarskiego

Wezwali Rosję do "deeskalacji sytuacji na granicy z Ukrainą i podjęcia konstruktywnego dialogu na temat bezpieczeństwa na kontynencie europejskim". "Francja, Polska i Niemcy wyrażają chęć konstruktywnego zaangażowania się w sensowne i zmierzające do osiągnięcia ustalonego celu dyskusje dotyczące kwestii bezpieczeństwa będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Kraje te będą nadal ściśle współpracować razem z partnerami z UE i sojusznikami z NATO, by zapewnić pokój i stabilność w strefie euroatlantyckiej" - podkreślili.