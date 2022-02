Rosyjskie wojsko przy granicy z Ukrainą. Boris Johnson: obawiam się, że widzimy plany największej wojny w Europie od 1945 roku

- Obawiam się, że plan, który widzimy, dotyczy czegoś, co pod względem czystej skali mogłoby być naprawdę największą wojną w Europie od 1945 roku - powiedział Johnson w BBC.

Zapytany, czy nadal uważa się, że rosyjska inwazja jest nieuchronna, Johnson odparł, że obawia się, iż "na to właśnie wskazują dowody". - Nie ma co upiększać sytuacji. Faktem jest, że wszystko wskazuje na to, iż plan w pewnym sensie już się rozpoczął - dodał.