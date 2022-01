Europejskie kraje deklarują pomoc dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji

W sytuacji zwiększonego napięcia na granicy Ukrainy, gdzie Rosja rozlokowała około 100 tysięcy żołnierzy, europejskie kraje deklarują pomoc dla Kijowa. Szef MSZ Holandii Wopke Hoekstra zapowiedział, że w sytuacji, gdy ukraińskie władze zwrócą się o dostawę broni, to rząd "życzliwie odniesie się do tej prośby". Dostawę broni na Ukrainę planuje także ministerstwo obrony Czech. Tymczasem Hiszpania przyśpieszy wysłanie swych okrętów na Morze Czarne.

O Ukrainie w holenderskim parlamencie

- W przypadku agresji sankcje powinny sprawić, że ta awantura okazałaby dla Putina bardzo kosztowna - powiedział poseł socjalliberalnej D66 Sjoerd Sjoerdsma. Jego zdaniem Rosja powinna zostać odcięta od międzynarodowego systemu bankowego Swift, a gazociąg Nord Stream 2 nie powinien być dopuszczony do eksploatacji.

Szef resortu spraw zagranicznych był sceptyczny wobec blokady systemu bankowego, bo "może to mieć negatywne konsekwencje również dla gospodarek krajów UE". Minister nie wykluczył jednak zablokowania Nord Stream 2, ale podkreślił, że czterdzieści procent europejskiego gazu pochodzi z Rosji i "nie można tego tak po prostu zastąpić". Kilka miesięcy temu platforma dziennikarstwa śledczego Follow The Money ujawniła, że wysocy urzędnicy holenderskiego MSZ wielokrotnie podróżowali do Moskwy na rozmowy w sprawie gazociągu. Ówczesny minister spraw zagranicznych Stef Blok nie poinformował o tym parlamentu.