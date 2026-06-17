Świat Uszkodzone budynki i centrum handlowe. Cztery osoby zginęły w rosyjskich atakach Oprac. Justyna Sochacka |

Skutki rosyjskiego ataku na Zaporoże Źródło wideo: Zaporoska Obwodowa Administracja Wojskowa/Facebook Źródło zdj. gł.: Zaporoska Obwodowa Administracja Wojskowa/Facebook

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We wtorek w dwóch rosyjskich atakach lotniczych na Słowiańsk w obwodzie donieckim zginęły trzy osoby, a pięć zostało rannych. Uszkodzonych zostało ponad sto budynków mieszkalnych. Ukraińskie media donoszą, że Rosjanie użyli między innymi bomb kierowanych "FAB-250".

Jak podkreśla Reuters, Słowiańsk jest częścią silnie bronionego przez armię ukraińską "pasa fortec", który ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania rosyjskiej ofensywy.

Jedna osoba zginęła w ataku na Zaporoże

Celem ataków rosyjskich lotniczych we wtorek wieczorem było też Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Zginęła jedna osoba, siedem zostało rannych. Uszkodzona została placówka edukacyjna, centrum handlowe oraz budynek mieszkalny - poinformował gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fiodorow, cytowany przez portal "Ukraińska Prawda".

Skutki rosyjskiego ataku na Zaporoże Źródło zdjęcia: Zaporoska Obwodowa Administracja Wojskowa/Facebook

Jak poinformował Sztab Generalny ukraińskiej armii, w ciągu minionej doby Rosjanie dokonali 182 ataków na pozycje wojsk ukraińskich.

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