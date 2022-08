Rosyjski czołgista skazany na 10 lat więzienia. Po wyroku "poprosił o wybaczenie babuszkę"

Na 10 lat więzienia ukraiński sąd skazał Michaiła Kulikowa, rosyjskiego czołgisty, który w lutym ostrzelał blok mieszkalny w Czernihowie. - Chciałbym poprosić o wybaczenie babuszkę, którą wystraszyliśmy. Przepraszam ludność Ukrainy za to, że wtargnęliśmy. Nie ma na to usprawiedliwienia - powiedział Rosjanin po ogłoszeniu wyroku.

"Nie ma na to usprawiedliwienia"

Kulikow przyznał się do popełnienia zbrodni. - Chciałbym poprosić o wybaczenie babuszkę (właścicielkę zniszczonego mieszkania - red.), którą wystraszyliśmy. Przepraszam ludność Ukrainy za to, że wtargnęliśmy do (waszego kraju - red.). Nie ma na to usprawiedliwienia - powiedział Rosjanin po ogłoszeniu wyroku.