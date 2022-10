Przedlacki o ostrzale Kijowa: To pełny obraz całkowitego bestialstwa Rosjan. Nie ma żadnego wojskowego sensu

- Jakim celem dla Rosji jest rodzina, która jedzie przez miasto w godzinach szczytu? Z tego co wiemy, Rosjanie nie zaatakowali żadnego centrum dowodzenia, żadnego celu o jakiejkolwiek wartości bojowej, gdzie podejmowane są decyzje. Zaatakowali parki, ulice, wejścia do metra - wskazywał Przedlacki.

Przedlacki: pełny obraz bestialstwa Rosjan

Podkreślił, że to "zwyczajne bestialstwo, niemające żadnego wojskowego sensu". - To jeden z wielu aktów terroru. Witamy w rosyjskim pokoju - wersja poniedziałkowa. Patrząc na te ostrzały przypomina mi się przełom lutego i marca w Kijowie, wschód kraju, Charków. To ponure przypomnienie dla nas wszystkich, że to, co widzimy teraz w Kijowie, ma miejsce w Ukrainie każdego dnia. To pełny obraz całkowitego bestialstwa Rosjan - mówił reporter.