Rosyjski kuter desantowo-szturmowy uszkodzony przez ukraińskiego Bayraktara

Ukraińskie wojska dokonały skutecznego ataku na rosyjski kuter desantowo-szturmowy P-275 typu Raptor. Wroga jednostka, uszkodzona przy pomocy tureckiego drona Bayraktar, została ewakuowana do jednego z portów kontrolowanych przez Rosję - poinformował rzecznik władz obwodu odeskiego Serhij Bratczuk.

Kutry projektu Raptor są przeznaczone do udziału w operacjach desantu, patrolowania wód przybrzeżnych, transportu oddziałów specjalnych i piechoty morskiej, a także rozpoznania i przechwytywania niewielkich jednostek morskich.

Drony Bayraktar w ukraińskiej armii

Dron Bayraktar TB2, którego użyto podczas ataku, to turecki bezzałogowiec, służący m.in. do przeprowadzania rozpoznania, naprowadzania artylerii, a także do bezpośredniego atakowania przenoszonymi bombami.