Rosyjski żołnierz tłumaczy, dlaczego poddał się Ukraińcom

Rosyjski żołnierz Rusłan Anitin w rozmowie z dziennikarzami "Wall Street Journal" opowiedział o okolicznościach, w jakich oddał się do ukraińskiej niewoli. Niedługo wcześniej został sam na polu bitwy, bo jego ranni towarzysze popełnili samobójstwo. Mężczyzna poddał się krążącemu nad okolicą ukraińskiemu dronowi.

Jak pisze "Wall Street Journal", zmobilizowany jesienią 30-letni mieszkaniec Rosji Rusłan Anitin przed wysłaniem na front przeszedł kilkotygodniowe szkolenie, podczas którego zdołał dwa razy oddać strzał z broni z czasów ZSRR. Po przewiezieniu do Ukrainy początkowo budował fortyfikacje w okupowanym Ługańsku, później, w maju, trafił do Bachmutu.

Dowódca wysadził go i dwóch innych rekrutów kilkaset metrów od linii frontu i rozkazał im, by przedostali się do okopów. Tam spotkali bojownika najemniczej tzw. grupy Wagnera, który zagroził im, że ich zastrzeli, jeśli uciekną albo nie wypełnią misji.