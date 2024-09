Prawie cztery kilometry nad ziemią nie uchroniły rosyjskiego drona. Inny był jeszcze wyżej. Nagranie

"Przypomnijmy: Orlan-10 to niezwykle niebezpieczny dron. Może przelecieć 600 km, wznieść się na wysokość pięciu kilometrów i mieć zasięg do 120 km. Wykrywa cele i koryguje ogień, przechwytuje komunikację radiową, blokuje komunikację mobilną, 'łamie' sygnał GPS, zrzuca amunicję z małej wysokości" - podkreśliła we wpisie 3. Samodzielna Brygada Pancerna.