Mer Lwowa: eksplozje w mieście, zostańcie w schronach

W obwodzie lwowskim doszło we wtorek, według wstępnych informacji, do rosyjskich ataków rakietowych - poinformował szef władz obwodowych Maksym Kozycki na Telegramie. Zaapelował do ludności o pozostanie w schronach. Wcześniej mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał w mediach społecznościowych, że w mieście było słychać we wtorek wieczorem odgłosy wybuchów.