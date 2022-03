Rosjanie zbombardowali szkołę w Mariupolu. "Pod gruzami na pewno są ludzie"

PAP/Ukraine in Crisis

Sytuacja humanitarna w Mariupolu i okolicach jest dramatyczna. W 400-tysięcznym mieście, największym na wybrzeżu Morza Azowskiego nie ma gazu, ciepła, światła, wody. Tysiące cywilów umierają z głodu na zajętych przez wojska rosyjskie okolicach Mariupola – oznajmił w niedzielę szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko we wpisie na kanale Telegram.

Wywożeni do Rosji

Według władz dotyczy to mieszkańców ulic: Azowstalskiej i Kozactwa Ukraińskiego w Mariupolu. Są to ulice we wschodniej części miasta w rejonie lewobrzeżnym (dzielnicy), oddzielonym od reszty Mariupola terenem zakładów przemysłowych Azowstal.