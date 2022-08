Zełenski: co najmniej 15 zabitych i 50 rannych w ataku Rosjan na stację kolejową

Rosjanie zaatakowali stację kolejową, uderzyli rakietami w pociągi - przekazał w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Doszło do tego w obwodzie dniepropietrowskim. - To jest nasze codzienne życie - dodał. Dwie godziny później przekazał, że w wyniku ostrzału zginęło co najmniej 15 osób, a 50 zostało rannych.

W środę, w dniu niepodległości Ukrainy rosyjskie wojska zaatakowały szereg obwodów, w tym chmielnicki, żytomierski i winnicki - poinformowały późnym popołudniem ukraińskie media. Szef obwodu chmielnickiego Serhij Hamalij zaapelował do mieszkańców, by pozostali w schronach. Rosyjskie rakiety zostały zestrzelone nad obwodami czernihowskim i czerkaskim.

Tego dnia na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęconej rosyjskiej agresji na Ukrainę wystąpił (po godz. 18 w Polsce) prezydent Wołodymyr Zełenski.

- Właśnie kiedy przygotowywałem to oświadczenie, otrzymałem informację, że Rosja przeprowadziła atak rakietowy na stację kolejową w obwodzie dniepropietrowskim i pociągi na tej stacji - powiedział. Przekazał też, że są ofiary śmiertelne i ranni. - Miał miejsce zamach, ludzie giną, ofiar jest coraz więcej - mówił. - To jest nasze codzienne życie. W ten sposób Rosja przygotowywała się do tej sesji ONZ - dodał Zełenski.

Dwie godziny później przekazał, że w rosyjskim ataku rakietowym na stację kolejową w Czaplinie w obwodzie dniepropietrowskim zginęło co najmniej 15 osób, a 50 zostało rannych. Dodał, że w ogniu stanęły cztery wagony.

Zełenski: nasz kraj stanowi zabezpieczenie dla reszty świata

Ukraiński przywódca mówił wcześniej na forum RB ONZ, że w środę obchodzony jest Dzień Niepodległości Ukrainy. - Teraz wszyscy możecie zobaczyć, w jak wielkim stopniu nasz kraj stanowi zabezpieczenie dla reszty świata. To, czy Ukraina będzie wolna, bezpieczna, czy integralność naszego kraju i nienaruszalność naszych granic będzie nienaruszalna, to wpływa na resztę świata - kontynuował.

- Możemy mówić tutaj o różnych aspektach, wszystkie te aspekty będą z całą pewnością związane z jednym lub innymi kryzysami globalnymi - mówił Zełenski.

Wskazywał, że "Rosja w tej chwili postawia już świat na granicy katastrofy jądrowej". - Na terenie Ukrainy znajduje się elektrownia jądrowa, największa w Europie i znajduje się ona teraz w strefie działań wojennych - dodał, mówiąc o Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Według niego rosyjskie prowokacje i ostrzał stanowią "ogromne zagrożenie".

- Rosjanie muszą natychmiast zaprzestać szantażu jądrowego i wycofać się całkowicie z regionu tej elektrowni - stwierdził ukraiński przywódca.

Podkreślał również, że "rosyjska blokada portów nad Morzem Azowskim już doprowadziła do destabilizacji rynku żywności". - Pamiętajmy jednak o jeszcze jednym aspekcie, o aspekcie energetycznym - mówił dalej. Wskazywał, że "Rosja celowo stara się narzucić również redukcję dostępu do energii elektrycznej" i "cały czas wykorzystuje również swoje prawo do weta w Organizacji Narodów Zjednoczonych".

