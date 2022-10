Generał Bieniek: Wściekłość Ukraińców rośnie. Widać odrazę do przeciwnika, który nie umie walczyć na froncie

Poniedziałkowe ostrzały rakietowe ukraińskich miast dokonane przez Rosjan, to atak terrorystyczny, którego celem jest zastraszenie społeczeństwa - mówił w TVN24 generał Mieczysław Bieniek.

W TVN24 o rosyjskim ataku na Kijów mówił generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji.

Bieniek: to atak terrorystyczny

- To jest bardzo okrutne, co widzimy. Niszczenie infrastruktury, śmierć niewinnych ludzi, pociski upadające na obiekty cywilne. (...) Widać, że to atak terrorystyczny, atak na ślepego boksera. Celem tego jest zastraszenie społeczeństwa - ocenił.