"Rakiety spadły na samo centrum miasta". Korespondent "Faktów" TVN musiał uciekać do schronu

Słychać było kilka potężnych wybuchów. Kilkadziesiąt minut temu rakiety spadły na samo centrum miasta - relacjonował z Kijowa korespondent "Faktów" TVN Andrzej Zaucha. W poniedziałek rano ukraińska stolica została ostrzelana. Reporter dodał, że "są informacje, że w stronę Kijowa, ale też w stronę innych miast ukraińskich, lecą rosyjskie rakiety". - W naszym hotelu, w którym większości mieszkają dziennikarze, właściwie wszyscy zeszli do schronu. Czekają, co się będzie działo dalej - przekazał.

Rano w poniedziałek w Kijowie słychać było eksplozje. Pojawiały się doniesienia o różnej liczbie wybuchów, nawet do pięciu. Ostrzelane zostały osiedla mieszkalne. Na nagraniach z ukraińskiej stolicy widać płonące samochody i zniszczone budynki infrastruktury cywilnej. Portal Suspilne, powołując się na Państwową Służbę do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych, podał, że są zabici i ranni.

Zaucha: Właściwie wszyscy zeszli do schronu. Czekają, co się będzie działo dalej

Zaucha mówił, że w porannym ataku na stolicę "są zabici i ranni". - Wokół Kijowa działa bardzo silna obrona przeciwlotnicza, mimo to rakiety do centrum miasta doleciały - zwrócił uwagę.

Jego zdaniem jest to "odwet za to, co działo się w ciągu ostatnich tygodni, przede wszystkim za sobotni atak na most Krymski, za zniszczenie częściowe tego mostu, który był oczkiem w głowie Władimira Putina".