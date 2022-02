Rosyjska wojna dezinformacyjna wobec Ukrainy. Szef unijnej dyplomacji: Moskwa szuka pretekstu do inwazji

Rosja dąży do sfabrykowania działań, które dałyby jej pretekst do inwazji na Ukrainę - ocenił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Na akcje dezinformacyjne i prowokacje ze strony Moskwy wskazał także ukraiński minister kultury Ołeksandr Tkaczenko. Z kolei szef dyplomacji Ukrainy zaapelował do unijnych liderów, by Wspólnota już teraz wprowadziła sankcje na Moskwę.