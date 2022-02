Rosyjskie siły przy granicy z Ukrainą. Przedstawiciel Polski przy NATO: widzimy próby stworzenia tak zwanych operacji fałszywej flagi

W obliczu agresywnych działań Rosji wobec Ukrainy, Sojusz Północnoatlantycki zachował swoją zasadniczą spoistość - powiedział w rozmowie z TVN24 przedstawiciel Polski przy NATO Tomasz Szatkowski. Jak dodał, napięcie na ukraińskiej granicy to sytuacja, która "nie ma odpowiedników w powojennej historii Europy".

Po sobotnich rozmowach w Monachium ministrowie spraw zagranicznych krajów grupy G7 (Kanada, Francja, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i USA) oraz wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej napisali w komunikacie, że nie dostrzegają żadnych dowodów na to, iż Rosja ogranicza aktywność wojskową w pobliżu granic Ukrainy. Ministrowie wezwali Rosję do działań dyplomatycznych, deeskalacji napięć, "znaczącego wycofania sił wojskowych z rejonu sąsiadującego z granicami Ukrainy, a także do pełnego przestrzegania zobowiązań międzynarodowych".