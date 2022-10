Szef BBN: Powtórka z 2014 roku nie wchodzi w grę. Rosja musi przegrać tę wojnę

- Rosja musi przegrać tę wojnę i zgodzić się na powrót Ukrainy do granic konstytucyjnych sprzed 2014 roku. Wszechstronne wsparcie Ukrainy na jej drodze do zwycięstwa powinno mieć dla nas charakter priorytetowy - powiedział Soloch.

- Przez osiem kolejnych edycji Warsaw Security Forum nie było sytuacji, by między dwoma naszymi spotkaniami bezpieczeństwo międzynarodowe pogorszyło się w tak dramatyczny sposób. Niedawno zaskoczyła nas pandemia. Jednak tym, co podkopało fundamenty naszego bezpieczeństwa, jest agresja Rosji na Ukrainę - mówił szef BBN.

Soloch: potrzebujemy więcej współdziałania niż dotychczas

- Dziś Ukraina potrzebuje przede wszystkim uzbrojenia. Dajemy go ciągle za mało - powiedział Soloch. Dodał, że "Polska zdecydowała się znacznie nadwerężyć swój potencjał obronny, przekazując pokaźne ilości sprzętu Ukrainie" i należy do krajów, które udzieliły największej pomocy.

Soloch: produkujemy za mało i za wolno, by wspierać Ukrainę

Soloch: NATO musi być przygotowane do ochrony infrastruktury krytycznej

Za błąd uznał próby przekształcenia Rosji w drodze kontaktów handlowych. Symbolem tego podejścia nazwał gazociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2 i "to co się z nimi stało".

- Eksplozje Nord Stream 1 i 2 miały miejsce w dniu otwarcia Baltic Pipe. Pokazują one, że Sojusz musi być przygotowany do ochrony infrastruktury krytycznej, zarówno na Morzu Bałtyckim, jak i w innych regionach oraz do odpowiedzi na tego typu hybrydowe zagrożenia - powiedział Soloch. Dodał, że przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO będzie sprzyjać wypełnianiu tych zadań. Zaznaczył, że NATO "nie może zatrzymać się na ocenie, że agresja na Ukrainę pokazała cały szereg niedoborów armii rosyjskiej".