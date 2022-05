Sekretarz handlu USA: Ukraińcy znajdują w rosyjskim sprzęcie wojskowym chipy z lodówek i zmywarek

Rosjanie wykorzystują w sprzęcie wojskowym chipy ze zmywarek i lodówek. To przez sankcje, które zmusiły ich do tego - powiedziała w czwartek sekretarz handlu USA Gina Raimondo. Rzeczniczka ministerstwa handlu Robyn Patterson sprecyzowała, że liczba wysyłek z USA do Rosji zawierających przedmioty podlegające sankcjom, czyli półprzewodniki, sprzęt telekomunikacyjny, lasery, awionikę i elementy technologii morskiej, spadła o 85 procent.

Według niej w wyniku sankcji eksport technologii z USA do Rosji spadł o prawie 70 procent od czasu ich wprowadzenia pod koniec lutego. Około 30 innych krajów przyjęło podobne zakazy eksportu, które dotyczą również Białorusi. - Nasze podejście polegało na zablokowaniu rozwoju rosyjskiej technologii, aby sparaliżować ich zdolność do kontynuowania operacji wojskowej. I to jest dokładnie to, co robimy - mówiła Raimondo.