Obrońca Siewierodoniecka: Bijemy się o każdy dom, każdą ulicę. To wygląda jak gra komputerowa

- Przeciwnik ma zdecydowaną przewagę w artylerii lufowej, liczbie czołgów, a być może także w liczbie żołnierzy i aktywnie wykorzystuje te atuty. Ciągle atakują, ostrzeliwują, niszczą domy, nasze fortyfikacje. Musimy nieustannie manewrować. Próbowaliśmy kontratakować - czasem z powodzeniem, czasem nie za bardzo. Z ich strony również był ciągły napór. Niektóre jednostki zostały zmuszone do wycofania się o jeden blok mieszkalny, a inne utrzymały swoje pozycje, w tym między innymi nasza - relacjonował Kuzyk.

Powiedział, że walka w Siewierodoniecku toczy się "dosłownie o każdy dom i każdą ulicę". - Walki są straszne i toczą się z wielką intensywnością. Wygląda to dosłownie jak gra komputerowa "Counter-Strike" - mówił

Według dowódcy wróg walczy w sposób nieskoordynowany, chaotyczny, stawiając głównie na przewagę liczebną i nie szanując życia własnych żołnierzy. - Rosjanie przeprowadzają niezrozumiałe natarcia piechoty, którą nazywamy "mięsem armatnim". Ciągle ich niszczymy, a oni rzucają do walki coraz to nowe siły. Z naszych informacji wynika, że wprowadzili do boju kolejne rezerwy - powiedział kapitan Gwardii Narodowej.