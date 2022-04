Ukraina, rosyjska agresja i propaganda Kremla. Dyner: jest element, który będzie drążyć rosyjskie myślenie

- Rosjanie odrzucają oskarżenia, bo cały czas twierdzą, że to, co się dzieje, jest ograniczoną operacją, w której nie giną cywile, która ma zapewnić bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej oraz tych obu uznanych przez Rosję republik - ługańskiej i donieckiej. Starają się też pokazywać, że wszystko, co robią, robią ze sztuką wojskową i nikt tam nie cierpi. Odwracają w swojej propagandzie to, co się dzieje na Ukrainie, twierdzą, że to strona ukraińska spowodowała tego rodzaju straty, że w Buczy doszło do inscenizacji, że nikt nie zginął, tylko były to podstawione osoby, by pokazać to światu - wyliczała ekspertka.