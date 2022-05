Generał Skrzypczak o sytuacji na froncie: Rosjanie mieli inny plan, musieli zredukować swoje zamiary

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Sytuację na froncie analizował w TVN24 były dowódca Wojsk Lądowych generał Waldemar Skrzypczak. Ocenił, że Rosjanie "w wyniku oporu armii ukraińskiej zredukowali swoje zamiary" w Donbasie. - W tym rejonie pozycje ukraińskie są dobrze przygotowane, ufortyfikowane. Pozwala to Ukraińcom prowadzić skuteczną obronę - mówił. Komentował też sytuację na południu kraju, w okolicy Chersonia.

- Ściągają tam kolejne siły ze wszystkich odcinków frontu, ponieważ obrona ukraińska jest bardzo skuteczna. Rosjanie ponoszą duże straty - zwrócił uwagę Skrzypczak. - Siewierodonieck to kolejne miasto, które Rosjanie będą musieli zdobyć za wszelką cenę. A ukraińska obrona - podobnie jak w Mariupolu - będzie wykrwawiać wojska rosyjskie - ocenił były dowódca Wojsk Lądowych w analizie dla TVN24.

Dodał, że "w tym rejonie pozycje ukraińskie są dobrze przygotowane, ufortyfikowane". - Pozwala to Ukraińcom prowadzić skuteczną obronę. A żeby taką obronę złamać, trzeba ją burzyć. Ten rosyjski walec ogniowy poprzedza nacierającą piechotę i czołgi. Artyleria mieli te fortyfikacje i dopiero wtedy Rosjanie mogą się posuwać do przodu. Ukraińcy ponoszą duże straty od tego walca ogniowego, ale cały czas dopływają odwody, które uzupełniają straty w pododdziałach - mówił generał.

Skrzypczak: Rosjanie przenieśli część sił, przeszli do obrony

Skrzypczak analizował też sytuację na południu Ukrainy, w okolicy przejętego przez Rosjan Chersonia. - Istotą operacji w tym rejonie jest przełamanie rosyjskiej obrony. Rosjanie zrozumieli, że na tym kierunku nie będą mieli żadnego postępu. Przenosząc część sił na kierunek Doniecka, przeszli do obrony - analizował.

Jak dodał, "Ukraińcy wykorzystują to, że Rosjanie są tutaj słabi, kontratakują i uniemożliwiają Rosjanom organizowanie obrony na północ od Chersonia". - Przełamanie tej obrony to szansa, by Ukraińcy wyszli na Chersoń - wskazał.