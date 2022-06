Francuskie armatohaubice lecą na Ukrainę. Emmanuel Macron pokazał nagranie

W czasie czwartkowej wizyty w Kijowie wraz z przywódcami Niemiec , Włoch i Rumunii , Macron zapowiedział, że Francja przekaże Ukrainie dodatkowe sześć samobieżnych armatohaubic Caesar kalibru 155 mm. Później na Twitterze zamieścił nagranie, na którym widać załadunek tego sprzętu do transportowego samolotu Antonow An-124.

Macron: daliśmy jasny sygnał, że Ukraina ma poparcie zjednoczonej Europy

Macron przebywając w Kijowie, udzielił wywiadu francuskiej stacji telewizyjnej TF1. - Daliśmy w Kijowie bardzo jasny sygnał, że Ukraina i naród ukraiński mają poparcie Francji i zjednoczonej Europy - powiedział. - Ukraina doznała agresji ze strony Rosji, wojna, która dotarła prawie do stolicy, spowodowała straszne zniszczenia. To armia ukraińska i ludzie odparli armię rosyjską. W Donbasie walki są straszne, każdego dnia giną setki osób. Obowiązkiem Francji było powiedzieć: "jesteśmy tu po waszej stronie, niesiemy pomoc finansową, humanitarną i wojskową, i nakładamy sankcje na Rosję" - podkreślił. Pytany o ewentualne ustępstwa terytorialne Ukrainy wobec Rosji, Macron powiedział: - Decyzja należy do Ukrainy. Naszym obowiązkiem jest stanąć po stronie naszych wartości, prawa międzynarodowego.