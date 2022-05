Mateusz Lachowski o swoim "największym odkryciu z pobytu w Ukrainie"

Dodał, że właśnie to, co zobaczył w tych miastach, "zmotywowało go do tego, żeby na Ukrainę wrócić". - To jest jakaś misja. Ja przez jakiś czas nie byłem dziennikarzem, ale jeżeli mam nim być znowu, to po to, żeby pokazywać takie rzeczy - powiedział Lachowski.