Jim Risch, amerykański senator: Putin to morderca. 9 maja nie ma czego świętować

Ukraina pokonała Rosję, wygrywając bitwę o Kijów. Zapłacili wysoką cenę i sprawili, że Rosja też taką płaci - powiedział w rozmowie z korespondentem TVN24 amerykański senator Jim Risch. Nazwał Władimira Putina "mordercą". Odniósł się też do ewentualnego poszerzenia NATO o Szwecję i Finlandię. - Gdybym ja mieszkał w tych krajach i widział, co się właśnie zdarzyło na Ukrainie, długo bym się nie zastanawiał - mówił.

Dodał, że "oczekuje, że kilka krajów dołączy do Sojuszu Północnoatlantyckiego". - To zależy od nich, to one podejmą tę decyzję - tak jak chcą. Gdybym ja mieszkał w tych krajach i widział, co się właśnie zdarzyło na Ukrainie, długo bym się nie zastanawiał. Myślę, że podejmą decyzję o członkostwie, a to wzmocni całe NATO - mówił Risch.