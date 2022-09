Alina Makarczuk: W Ukrainie nie ma hurraoptymizmu. Tam wszyscy liczą straty, wszędzie są pogrzeby

czytaj dalej

Nadszedł dla was kluczowy moment. Nie przyjąć wezwania do wojska to lepsze niż zginąć na cudzej ziemi jako zbrodniarz wojenny - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę wieczorem, zwracając się do Rosjan. Mówił, że rosyjscy dowódcy nie dbają o życie ludzi, dlatego mobilizacja przez samych Rosjan nazywana jest "mogilizacją".