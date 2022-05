Rosyjscy żołnierze strzelają w plecy cywilom. Drastyczne nagranie z podkijowskiej miejscowości

Właściciel biznesu i jego 68-letni ochroniarz Leonid Plyats wychodzą do grupy rosyjskich żołnierzy z rękami w górze. Obaj są nieuzbrojeni. Żołnierze przeszukują mężczyzn i pozwalają im odejść. Gdy Ukraińcy odwracają się, co najmniej dwóch Rosjan otwiera ogień w ich kierunku. Obaj cywile padają na ziemię, właściciel ginie na miejscu.

Walka o życie ochroniarza

Podczas gdy żołnierze plądrowali firmę, ochroniarz wciąż żył. Na nagraniu widać, jak zawiązuje sobie coś, co wygląda jak opaska uciskowa wokół uda, i wraca na chwiejnych nogach do swojego stanowiska pracy. Udało mu się wezwać na pomoc obronę terytorialną.

Na nagraniu z monitoringu widać, jak ochroniarz leży w budce strażniczej, a Ukraińcy docierają do niego. Wyciągają go na zewnątrz, pozostawiając szeroki pas krwi. Mężczyzna zmarł na zewnątrz. Dowódca powiedział, że ochroniarz wykrwawił się, bo cywilni bojownicy początkowo musieli się wycofać, nie mieli bowiem wystarczającej siły ognia, by stawić czoła czołgom i działom, które Rosjanie mieli w okolicy.

Córka zamordowanego: oni są katami

Ukraiński bojownik powiedział, że to, co się stało, wywołało nienawiść do tych rosyjskich żołnierzy, którzy zabili cywilów bez powodu. "To na pewno jest zbrodnia wojenna" - powiedział. "Jeśli jest jakakolwiek możliwość dotarcia do nich i ich złapania, to myślę, że zasługują na karę śmierci" - dodał.