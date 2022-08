Rosyjscy żołnierze się buntują, "mogą przejść na służbę w prywatnych firmach wojskowych"

W niektórych regionach na rosyjskiej prowincji na wojnę z Ukrainą pojechał nawet co drugi mężczyzna, ponieważ to dla nich jedyny sposób, by zarobić jakiekolwiek pieniądze. Żołnierze nie otrzymują jednak wynagrodzeń, co skłania ich do buntu - poinformowała w czwartek ukraińska agencja UNIAN za telewizyjnym projektem medialnym FreeDom.