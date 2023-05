Rosjanie wywożą mieszkańców, wywołali panikę. Sytuacja "coraz bardziej nieprzewidywalna"

- Istnieje wersja, że okupanci przygotowują do prowokacji. Widać to na przykładzie miasta Tokmak, gdzie masowo ewakuowano ludzi. Co 20-30 minut odjeżdżał autobus lub konwój autobusów. Ale tylko jedna trzecia osób w autobusach to byli cywile. W większości jechali w nich przebrani rosyjscy żołnierze - powiedział Fedorow.