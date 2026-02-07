Rosyjski atak na schronisko dla psów. Zabitych i rannych wiele zwierząt Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Alina Fober, 18-letnia wolontariuszka, która opiekowała się psami, wyraźnie wstrząśnięta, powiedziała: "Znałam te wszystkie psy, pomagałam im. To były dobre pieski". - Strzępy rozerwanych ciał psów przykleiły się do krat klatek - dodała Fober, płacząc.

Siedem psów nie przeżyło ataku rosyjskiego drona Źródło: Reuters

Weterynarze próbują ratować ciężko ranne psy, na ten moment nie wiadomo, ile ich jest. Szefowa schroniska napisała na Facebooku, że wiele klatek dla zwierząt jest zniszczonych, uszkodzony jest też główny budynek azylu. - Usłyszeliśmy przeraźliwy brzęczący dźwięk, a potem eksplozję - powiedziała agencji AFP 41-letnia pracownica Iryna.

W wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało wiele zwierząt Źródło: Reuters

- To był przerażający widok - przyznała Iryna. - Wszystkie psy, które tam wtedy się znajdowały, były martwe. Zagrody, drzewa, gruz, dym, ogień. To było przerażające - dodała.

Zwierzęta ofiarami rosyjskiej agresji

Oprócz wywołania największego kryzysu humanitarnego w Europie od czasów drugiej wojny światowej, czteroletnia inwazja Rosji na Ukrainę przyniosła bezpośrednie cierpienie zwierzętom.

Zniszczenia po rosyjskim ataku na schronisko dla psów Źródło: Reuters

Według ratowników, rosyjski atak dronów na farmę w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy w październiku ubiegłego roku zabił około 13 tysięcy świń. Miesiąc wcześniej rosyjski atak na klub jeździecki pod Kijowem pochłonął życie siedmiu koni.

Schronisko dla zwierząt, znane pod nazwą "Podaj łapę, przyjacielu", do którego doszło w piątek, leży około 30 kilometrów od linii frontu w ukraińskim mieście Zaporoże i przyjmuje zwierzęta z ocalałych terenów od ponad dekady.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Adam Styczek