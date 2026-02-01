Rodzące kobiety na celowniku. Rosjanie zaatakowali szpital

Rosjanie zaatakowali szpital położniczy w Zaporożu (01.02.2026) Źródło: Reuters

"Rosjanie uderzyli w szpital położniczy w Zaporożu" - napisał szef władz wojskowych obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow w komunikatorze Telegram, dodając, że stanowi to "jeszcze jeden dowód wojny wymierzonej przeciwko życiu". "Liczba rannych zwiększyła się do sześciu osób" - dodał w kolejnym wpisie.

Wcześniej Fedorow ostrzegł przed atakiem rosyjskich dronów na Zaporoże i alarmował o niebezpieczeństwie użycia przez Rosję kierowanych bomb lotniczych.

Fedorow w innym wpisie poinformował, że w wyniku ataku rosyjskiego drona w jednej z zaporoskich dzielnic ranne zostały trzy osoby - dwie kobiety i czteroletni chłopiec.

Zełenski o kolejnych rozmowach w sprawie pokoju

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że 4 i 5 lutego w Abu Zabi odbędzie się kolejna runda trójstronnych rozmów pokojowych pomiędzy Ukrainą, Rosją i USA.

"Ukraina jest gotowa do merytorycznej rozmowy i zależy nam na tym, by rezultat przybliżył nas do realnego i godnego zakończenia wojny. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają" - przekazał ukraiński przywódca.

