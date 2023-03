Ukraina zaatakowana dronami i bombami kierowanymi. Obrona powietrzna: zestrzeliliśmy 13 celów

Regularne dostawy irańskich dronów

Brytyjski wywiad ocenia, że drony są wysyłane z dwóch regionów: Kraju Krasnodarskiego oraz obwodu briańskiego Rosji. "To umożliwia Rosji uzyskanie elastyczności w dostępie do celów na dużym terytorium Ukrainy i zmniejsza czas dolotu do celów na północy tego kraju. Jest to także prawdopodobnie dalsza próba rozproszenia ukraińskiej obrony powietrznej" - podano.