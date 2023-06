"Wielkie zagrożenie" w Dnieprze. Woda niesie miny

Wezbrana po wysadzeniu zapory woda rzeki Dniepr niesie ze sobą miny przeciwpiechotne wypłukane z zalanych terenów - ostrzegła Natalia Humeniuk, rzeczniczka ukraińskiej armii na południu kraju. To zagrożenie nie tylko dla mieszkańców, ale też osób niosących pomoc. - Wiedzieliśmy, gdzie znajduje się zagrożenie. Teraz nie mamy pojęcia - powiedział Erik Tollefsen z Czerwonego Krzyża.

Woda przenosi miny przeciwpiechotne

- Wiele min przeciwpiechotnych zostało wypłukanych z zalanych terenów i stały się pływającymi minami. - powiedziała. Dodała, że stanowią one "wielkie zagrożenie", bo mogą eksplodować po zderzeniu.

"Wiedzieliśmy, gdzie znajduje się zagrożenie. Teraz nie mamy pojęcia"

- Wiedzieliśmy, gdzie znajduje się zagrożenie. Teraz nie mamy pojęcia. Jedyne, co wiemy, to to, że są gdzieś w dole rzeki - powiedział.