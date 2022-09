Ukraina. Rosjanie wstrzymują "referendum" w regionie Chersonia. Kijów apeluje do mieszańców Krymu

Plany tak zwanego referendum w sprawie przyłączenia okupowanego regionu chersońskiego do Rosji zostały wstrzymane ze względów bezpieczeństwa - przekazał w poniedziałek mianowany przez Rosjan wiceszef regionalnej administracji wojskowo-cywilnej. Z kolei ukraińskie władze zwróciły się do mieszkańców okupowanego przez Rosję Krymu, by przygotowali schrony przeciwbombowe i uzupełnili zapasy przed rozpoczęciem planowanej kontrofensywy.