"New York Times" napisał, że po stronie ukraińskiej w legionie "Wolność Rosji" walczy wielu Rosjan, którzy nie utożsamiają się ze zbrodniczą wojną rozpętaną przez Władimira Putina. "Pragną powstrzymania Putina i uwolnienia Rosji od dyktatury" - powiedział Andrij Jusow z ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR. "Prawdziwy Rosjanin nie angażuje się w taką wojnę, nie będzie gwałcił dzieci, zabijał kobiet i starców" - powiedział jeden z żołnierzy ukrywający się pod pseudonimem Cezar.

Legion "Wolność Rosji" liczy niewielu członków, co wynika zarówno z obawy przed odwetem ze strony rosyjskich władz, ale także z powodu niechęci ukraińskich żołnierzy do uznawania zasług tych, których ojczyzna wyrządziła Ukrainie tyle krzywdy - napisał "New York Times".