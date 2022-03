Rosjanie uprowadzili sześć osób z budynku rady miejskiej w Buczy. "Wypuszczono ich i wrócili do swoich bliskich"

Pracownicy i wolontariusze, których Rosjanie uprowadzili we wtorek z budynku rady miejskiej w podkijowskiej Buczy, zostali wypuszczeni na wolność. Według komunikatu władz miejskich są cali i zdrowi. Wcześniej służba prasowa rady opisała, że rosyjscy wojskowi urządzili w budynku "pogrom".

Agencja Interfax-Ukraina, powołując się na władze podkijowskiej Buczy, poinformowała w środę, że sześcioro uprowadzonych pracowników i wolontariuszy zostało wypuszczonych. Rosjanie napadali na nich w budynku rady miejskiej. "Otrzymaliśmy właśnie sprawdzoną informację, że zakładnicy, o porwaniu których informowaliśmy dziś rano, są cali i zdrowi. Wypuszczono ich i wrócili do swoich bliskich" - poinformowano w komunikacie na Facebooku.

We wcześniejszym komunikacie na Facebooku rada opisała, że Rosjanie weszli do budynku i uprowadzili z niego sześciu mężczyzn, którzy "pomagali mieszkańcom miasta do ostatniego ostrzału". Wszyscy w poście zostali wymienieni z imienia i nazwiska.