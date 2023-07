Rosjanie uderzyli w historyczną część Odessy. Ucierpiała największa cerkiew w mieście

czytaj dalej

Kilkudziesięciu byłych najwyższych rangą funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa Izraela, w tym Mossadu i Szin Bet, a także dowódcy wojskowi, wystosowali list do premiera Benjamina Netanjahu, wzywając go do wstrzymania prac nad reformą sądownictwa. Sygnatariusze poparli bezprecedensowy protest rezerwistów sił powietrznych. W sobotę wieczorem na ulice całego kraju wyszło pół miliona protestujących obywateli.