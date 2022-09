Rosjanie uciekają z obwodu charkowskiego. Brytyjski resort obrony: porzucają wartościowy sprzęt wojskowy

Ukraińskie oddziały prowadzą działania ofensywne we wschodniej części kraju. Jak podał amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), rosyjskie wojska, urzędnicy i kolaboranci uciekają z wyzwolonej przez Ukraińców części obwodu charkowskiego. Brytyjski resort obrony zwrócił uwagę, że przy panicznym odwrocie części jednostek porzucany jest wysoce wartościowy sprzęt wojskowy. Tymczasem w obwodzie ługańskim okupanci wyłączyli mobilny internet, by - jak ocenili analitycy - utrzymać kontrolę nad informacjami.

Uciekający Rosjanie porzucili bardzo wartościowy sprzęt, który umożliwiał im prowadzenie wojny przy użyciu artylerii. Był to między innymi co najmniej jeden radar rozpoznania artyleryjskiego Zoopark oraz co najmniej jeden pojazd dowodzenia i kontroli artylerii 1V14. Ukazuje to dezorganizację w odwrocie części rosyjskich jednostek i najpewniej załamanie dowodzenia w niektórych miejscach - napisano w codziennej aktualizacji danych wywiadowczych ministerstwa obrony w Londynie.