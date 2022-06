Ukraina pustoszona przez Rosjan. Liczby, zdjęcia i analiza ruchu morskiego

Jeszcze w 2021 roku Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy promowało swój kraj jako jeden z trzech największych na świecie dostawców zboża, o powierzchni rolnej większej niż we Włoszech - pisze w swej analizie Maxar Technologies. "Spichlerz Europy" – jak nazywa się Ukrainę - jest jednak zagrożony w związku z rosyjską agresją, która utrudnia lub uniemożliwia uprawy oraz eksport istniejących zapasów - dodaje amerykańska firma.

Maxar Weatherdesk, korzystając między innymi ze zdjęć satelitarnych, dokonał oceny stanu upraw rolnych w Ukrainie na czerwiec 2022. Firma przewiduje, że produkcja kukurydzy spadnie o 54 procent w stosunku do 2021 roku, a słonecznika o 40 procent. Meteorolodzy Maxara wyjaśnili, że rośliny te sieje się na Ukrainie w kwietniu i maju. W tym czasie wielu rolników musiało opuścić pola, by bronić swojego kraju. Innym prace rolne uniemożliwiały prowadzone walki oraz ograniczony dostęp do nasion.