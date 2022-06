Kreml o pojmanych na Ukrainie Amerykanach: nie wykluczamy kary śmierci

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie wykluczył, że dwóm Amerykanom, którzy walczyli na Ukrainie i zostali pojmani przez Rosjan, może grozić kara śmierci. - Decyzja należy do sądu, nie mamy prawa ingerować - przekonywał.

We wtorek Pieskow w rozmowie z dziennikarzami nie wykluczył, że Amerykanom może grozić kara śmierci. - Nie możemy niczego wykluczyć, bo decyzja należy do sądu. Nie komentujemy i nie mamy prawa, żeby w to ingerować - powiedział.