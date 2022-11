Rosjanie ogłosili odwrót z Chersonia. Minister obrony Ukrainy: w mieście nadal stacjonują rosyjscy żołnierze

Ołeksij Reznikow, cytowany przez agencję Reutera, przekazał, że w obwodzie chersońskim nadal stacjonuje około 40 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Siły Rosji w dalszym ciągu zajmują pozycje w Chersoniu, wokół niego oraz na obszarach na prawym (zachodnim) brzegu Dniepru. - Nie jest proste wycofanie tych wojsk z Chersonia w ciągu dnia lub dwóch. Minimalnie zajmie to tydzień - powiedział, zaznaczając, że ciężko jest jednak przewidzieć dalsze działania Rosjan.

W opinii ukraińskiego ministra, wycofanie się rosyjskich żołnierzy z Chersońszczyzny pozwoliłoby obydwu stronom konfliktu na skierowanie sił na inne kierunki. W najbliższych miesiącach, zimą, dojdzie jednak zapewne do spowolnienia tempa działań zbrojnych. Będzie to mogło zostać wykorzystane (przez Ukrainę i Rosję) do odbudowania zdolności bojowych - zaznaczył.