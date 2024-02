Charków może być celem kolejnej ofensywy Rosjan. W drugim co do wielkości mieście Ukrainy przebywa korespondent "Faktów TVN" Andrzej Zaucha. Jak przekazał, jest niemal codziennie atakowane przez Rosjan. Politycy i eksperci ostrzegają, że bez pomocy wojskowej, Ukraina może je stracić.

Andrzej Zaucha, korespondent "Faktów" TVN przebywa w ukraińskim Charkowie. Jak przekazał w środę, miasto to jest niemal codziennie atakowane przez Rosjan. Do ataku siły rosyjskie używają między innymi rakiet i dronów Shahed. Charków to drugie co do wielkości miasto w Ukrainie , zamieszkane przez ponad milion osób.

"Sytuacja bardzo niebezpieczna"

"Będziemy mieli ogromny problem"

Jej zdaniem "Awdijiwka to dopiero początek". "To pierwszy krok do tego, jak będzie wyglądać Ukraina. Po Awdijiwce będzie Kupiańsk, a niestety następny będzie Charków. Charków jest drugim co do wielkości miastem w Ukrainie z ponad milionem mieszkańców. Wiemy, że jeśli stracimy Kupiańsk, który jest głównym węzłem kolejowym, to niestety wzrosną szanse na utratę Charkowa" - wyjaśniała deputowana.