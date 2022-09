Rosjanie grożą bronią jądrową. Josep Borrell: to niebezpieczny moment

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell ocenił, że rosyjskie groźby co do wykorzystania broni atomowej należy traktować poważnie. - To z pewnością niebezpieczny moment, ponieważ rosyjska armia jest osaczona, a odpowiedź Władimira Putina, grożenie użyciem broni jądrowej, jest bardzo zła - powiedział w rozmowie z BBC.

Unia Europejska powinna poważnie potraktować groźby prezydenta Rosji Władimira Putina , dotyczące możliwości użycia broni jądrowej w wojnie na Ukrainie - powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell w wywiadzie dla BBC. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa ocenił, że wojna w Ukrainie osiągnęła "niebezpieczny moment". - To z pewnością niebezpieczny moment, ponieważ rosyjska armia jest osaczona, a odpowiedź (Władimira) Putina – grożenie użyciem broni jądrowej – jest bardzo zła – powiedział Borrell w wywiadzie dla BBC.

Szef dyplomacji UE: kiedy ludzie mówią, że to nie blef, musisz traktować ich poważnie

- Kiedy ludzie mówią, że to nie blef, musisz traktować ich poważnie – mówił dalej szef dyplomacji UE, odnosząc się do orędzia Putina sprzed kilku dni, w którym rosyjski przywódca zapowiedział, że "w przypadku zagrożenia dla naszego państwa, naszej ziemi i narodu wykorzystamy wszystkie niezbędne środki do obrony". Prezydent dodał wówczas: - To nie jest blef.