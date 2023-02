Media o informacjach zachodnich wywiadów: Pekin może zacząć dostarczać broń Moskwie

Jedna kwestia łączy Chiny i Zachód

Ostrzeżenie o potencjalnych dostawach broni pojawiło się na kilka dni przed wizytą Wanga Yi w Moskwie i w czasie gdy Pekin przygotowuje się do wydania własnego planu zakończenia wojny na Ukrainie . Jednak pomysł, by Chiny występowały tu w roli mediatora spotkał się z głębokim sceptycyzmem w USA i Europie, ponieważ według analityków Chiny opowiadają się jednoznacznie po stronie Rosji. Od czasu rosyjskiej inwazji chiński przywódca Xi Jinping nie rozmawiał jeszcze z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a z Władimirem Putinem wielokrotnie - pisze gazeta.

Szef NATO: Sojusz widział sygnały, że Chiny rozważają dostawy broni do Rosji

- Nie widzieliśmy żadnych dostaw śmiercionośnej pomocy z Chin do Rosji, ale widzieliśmy oznaki, że rozważają to i mogą to planować - powiedział agencji Reutera Stoltenberg. - To jest powód, dla którego Stany Zjednoczone i inni sojusznicy bardzo wyraźnie ostrzegają przed tym Chiny, które oczywiście nie powinny wspierać nielegalnej wojny Rosji - dodał.