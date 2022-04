Wołodymyr Zełenski: wszystkie kraje powinny martwić się możliwością użycia przez Rosję broni jądrowej w Ukrainie

Ukraiński prezydent odniósł się w rozmowie z CNN do możliwości użycia przez Rosjan broni jądrowej w Ukrainie. - Myślę, że nie powinniśmy się bać, ale powinniśmy być gotowi - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się w wywiadzie dla CNN do słów dyrektora CIA Billa Burnsa, który w czwartkowym przemówieniu na uczelni Georgia Tech stwierdził, że nie można lekceważyć potencjalnego użycia przez Rosję broni jądrowej w Ukrainie .

- Cały świat, wszystkie kraje powinny się tym martwić - ocenił Zełenski w opublikowanym przez CNN fragmencie rozmowy. Wskazał przy tym na retorykę Kremla wokół użycia broni masowego rażenia. - Ponieważ to może nie być prawdziwa informacja, ale może być prawdą - argumentował.

- Oni mogą to zrobić. Dla nich życie ludzi to nic - wskazywał, mówiąc po angielsku. - Myślę, że nie powinniśmy się bać, ale powinniśmy być gotowi. Ale to nie tylko kwestia dla Ukrainy, ale całego świata - dodał.