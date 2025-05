Trump o rozmowach Rosji i Ukrainy w Turcji: nalegałem, żeby to spotkanie się odbyło i tak się stało Źródło: TVN24 BiS, Reuters

Wołodymyr Zełenski oświadczył, że chce wynegocjować bezwarunkowe 30-dniowe zawieszenie broni na spotkaniu twarzą w twarz z Władimirem Putinem. Może do niego dojść w czwartek w Turcji. Ukraiński prezydent już wcześniej zapowiadał, że będzie prowadził rozmowy tylko ze swoim rosyjskim odpowiednikiem.

Ukraiński prezydent powiedział dziennikarzom, że ponieważ "absolutnie wszystko w Rosji" zależy od Putina, jedynym sposobem na doprowadzenie do zawieszenia broni i zakończenia wojny są bezpośrednie rozmowy z nim. - Jeśli zrobi krok, by powiedzieć, że jest gotowy na zawieszenie broni, otworzy to drogę do omówienia wszystkich elementów zakończenia wojny - stwierdził Zełenski.

Zełenski: Putin się boi

Mówił też, że Putin "boi się" spotkania z nim i dodał, że spodziewa się "silnych sankcji" ze strony Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, jeśli rozmowy w Turcji się nie odbędą. Stwierdził też, że nieudane spotkanie pokazałoby, iż Rosja nie jest gotowa na dyplomację.

Wcześniej o tym, że Zełenski będzie prowadził rozmowy tylko ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, mówił jego doradca Mychajło Podolak. Pytany, czy Zełenski może spotkać się z innym przedstawicielem Rosji, jeśli Putin nie stawi się na spotkanie w Stambule, odparł: - Oczywiście, że nie. To nie ten format.

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump przekazał, że zastanawia się nad przylotem do Turcji na rozmowy rosyjsko-ukraińskie w czwartek. Sugerował, że w Stambule obecny będzie też Putin. Zapowiedział, że uda się tam, jeśli "okaże się to pomocne".

Wiceszef rosyjskiego MSZ: jesteśmy przygotowani na rozmowy

Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow powiedział, że Rosja jest gotowa na poważne rozmowy na temat Ukrainy, ale Moskwa wątpi, czy Kijów jest gotowy do negocjacji.

- Przedwcześnie jest formułować przewidywania - ocenił Riabkow. - Pytanie należy skierować do sponsorów reżimu w Kijowie i do samego Kijowa: czy są gotowi do negocjacji? - dodał.

Według Riabkowa w czwartek w Stambule omawiane mają być "kwestie trwałego rozwiązania problemu Ukrainy oraz realia panujące na miejscu, w tym kwestie terytoriów".

- Tematy są te same, o których mówiliśmy wielokrotnie: zapewnienie wiarygodnego, trwałego rozwiązania sytuacji, przede wszystkim poprzez usunięcie głównych źródeł tego konfliktu, rozwiązanie kwestii związanych z denazyfikacją reżimu kijowskiego i zapewnienie uznania realiów, w tym włączenia nowych terytoriów do Federacji Rosyjskiej - powiedział rosyjski wiceminister.

Rozmowy pokojowe Ukraina - Rosja

Władimir Putin już w sobotę odrzucił propozycję bezwarunkowego 30-dniowego zawieszenia broni zawartą we wspólnym oświadczeniu przywódców Ukrainy, USA, Polski, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, zamiast tego proponując rozpoczęcie bezpośrednich rozmów w czwartek w Stambule.

Trump - wbrew reszcie przywódców, którzy naciskali na uprzednie wstrzymanie walk - wezwał w niedzielę prezydenta Zełenskiego do udziału w rozmowach. Ten wkrótce potem oświadczył, że oczekuje, iż Rosja zgodzi się na całkowite i trwałe zawieszenie broni w wojnie przeciwko jego państwu od poniedziałku. Zadeklarował też, że w czwartek osobiście będzie czekał na przywódcę Rosji w Turcji.

