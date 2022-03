Władimir Putin wystąpił publicznie pierwszy raz od piątego dnia inwazji na Ukrainę. Mówił, że rosyjska "operacja" idzie "zgodnie z planem"

Prezydent Rosji Władimir Putin przemawiał w czwartek na Radzie Bezpieczeństwa. Było to jego pierwsze publiczne wystąpienie zarejestrowane w telewizyjnym przekazie od piątego dnia inwazji Rosji na Ukrainę, a więc od 28 lutego. Mówił między innymi, że "specjalna operacja wojskowa" na Ukrainie przebiega "zgodnie z planem".

Władimir Putin pojawił się w czwartek w wyemitowanym w telewizji przemówieniu z Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Reuters - który udostępnił to nagranie - zastrzegł, że lokalizacja miejsca, w którym je wykonano, jest niezdefiniowana. Był to pierwszy publiczny występ rosyjskiego prezydenta w telewizji od 28 lutego tego roku, czyli od piątego dnia inwazji Rosji na Ukrainę .

Obecność Władimira Putina w mediach od początku inwazji na Ukrainę

W poniedziałek 28 lutego agencja Reuters udostępniła nagranie Putina z Moskwy, na którym prezydent spotkał się z najwyższymi urzędnikami w państwie, by - jak przekazał - omówić kwestie gospodarcze i finansowe w kraju po nałożeniu sankcji na Rosję.

W piątek 25 lutego na wyemitowanym w telewizji spotkaniu Rady Bezpieczeństwa wzywał między innymi ukraińskie wojsko do buntu.

Wcześniej wystąpił w przemówieniu wyemitowanym o poranku 24 lutego, w którym przekonywał, że jego kraj nie może się rozwijać i czuć się bezpiecznie z powodu stałego zagrożenia ze strony współczesnej Ukrainy. To wtedy poinformował, że zdecydował o "przeprowadzeniu specjalnej operacji wojennej" na Ukrainie, a następnie wydał rozkaz do wykonania jej w Donbasie. Po tym doszło do ataku. Czwartek 24 lutego był pierwszym dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.