Walki na wschodzie Ukrainy. Mateusz Lachowski o tym, co dzieje się w Charkowie i Donbasie

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 62. dobę. Rosjanie kontynuują ataki na wschodzie i południu kraju. W Charkowie, który znajduje się pod ciągłym ostrzałem, jest dziennikarz Mateusz Lachowski. Jak tłumaczył w TVN24, choć Ukraińcy odsuwają siły rosyjskie od miasta, to nic nie zmienia się w życiu mieszkańców, "bo im dalej Rosjanie są odsunięci, tym bardziej bombardują Charków". Lachowski mówił również o "metodach z I wojny światowej", które Rosjanie stosują w Donbasie.

Po wycofaniu się Rosjan z północnej Ukrainy - okolic Kijowa, Czernihowa i Sum - walki skupiły się we wschodniej i południowej części kraju. O tym, jak wygląda sytuacja na froncie, mówił dziennikarz i dokumentalista Mateusz Lachowski, który jest w Charkowie.

Według Lachowskiego, na południu ukraińskie siły odbiły pięć miejscowości w okolicach Chersonia, jedynej stolicy obwodowej, która została zajęta przez Rosjan, i powoi kierują się w stronę miasta. Zdaniem rozmówcy TVN24, Ukraińcy będą chcieli podjąć próby odbicia miasta. - To się będzie wiązało z dużymi stratami. Tam jest step, (…) tam w mieście jest rzeka, którą trzeba sforsować - dodał.

Na północ od Charkowa "Ukraińcom udało się odbić kolejną miejscowość", powiedział Lachowski. - Odsuwają Rosjan od Charkowa. To tak naprawdę nic nie zmienia w życiu mieszkańców, bo im dalej Rosjanie są odsunięci, tym bardziej strzelają w samo miasto, tym bardziej bombardują Charków i ludność cywilną - zaznaczył.

Rosyjskie "metody z I wojny światowej" w Donbasie

- W Donbasie Ukraińcy pilnują, żeby nie przedostawały się konkretne informacje, co tam dokładnie się dzieje, ale możemy się domyślać. Byłem w Słowiańsku, rozmawiałem z żołnierzami. To wygląda tak, że powoli, ostrzeliwując konkretne pozycje artylerią, Rosjanie punkt po punkcie posuwają się do przodu - tłumaczył.