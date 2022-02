Rosja uznała niepodległość samozwańczych republik w Donbasie, świat potępia działania Moskwy

O sytuacji w Ukrainie i wczorajszej decyzji Władimira Putina mówi na antenie TVN24 Krystyna Kurczab-Redlich, wieloletnia korespondentka polskich mediów w Rosji i autorka książek o Rosji.

- Wczoraj zobaczyłam w Putinie to, co widzę w nim od dawna. Czyli zapiekłą nienawiść do demokracji ukraińskiej. Putinowi Ukraińcy splunęli w twarz 2004 roku, a on tego nie zapomni. Wtedy siedmiokrotnie przyjeżdżał do Kijowa, żeby poprzeć swojego kandydata na prezydenta (Wiktora Janukowycza). On ogłosił jego zwycięstwo jeszcze zanim ukraińska komisja wyborcza ogłosiła wyniki. Okazało się, że wyniki były sfałszowane, że Janukowycz nie wygrał, że wygrał (Wiktor) Juszczenko. Wtedy Putin nie uwierzył w to. Po dwóch miesiącach była druga tura, wtedy ponownie wygrał Juszczenko - wspomniała.

- Wtedy natychmiast Putin stwierdził, że wybory były prowadzone przez ambasadę Stanów Zjednoczonych, że Ukraińcy są pachołkami Ameryki i że władza ukraińska, już wtedy, jest władzą nadaną przez Stany Zjednoczone - dodała.