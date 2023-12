Zełenski wystąpi przed amerykańskimi senatorami. "Bezpośrednio od niego usłyszą, co jest na szali"

Lider demokratycznej większości w Senacie Chuck Schumer poinformował zaś w poniedziałek, że administracja Bidena poprosiła prezydenta Zełenskiego, by zwrócił się do senatorów, tak aby "mogli bezpośrednio od niego usłyszeć, co jest na szali".

Sullivan: Kongres ma do wyboru: dalej wspierać walkę Ukrainy lub pozwolić Putinowi wygrać

Pytany, czy administracja ma plan B, jeśli do tego nie dojdzie, zaprzeczył. - Kiedy dostarczamy pakiet broni na Ukrainę, broni z zasobów USA, bierzemy potem pieniądze, które Kongres nam daje i kupujemy za to nową broń, by zastąpić to, co daliśmy, tak by to nie miało wpływu na naszą gotowość wojskową – powiedział.