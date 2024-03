Ukraiński wywiad: zatopiliśmy rosyjski okręt u wybrzeży Krymu

"Wrogi statek Siergiej Kotow został zniszczony" - przekazał we wtorkowy poranek ukraiński wywiad wojskowy (HUR). "W wyniku uderzenia dronami morskimi 'Magura V5' rosyjski okręt projektu 22160 Siergiej Kotow doznał uszkodzeń rufy, prawej i lewej burty. Do ataku doszło na wodach terytorialnych Ukrainy w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej" - oświadczył HUR.

Użytkownicy sieci społecznościowych piszą, że stało się to niedaleko miasta Kercz na wschodzie półwyspu, skąd prowadzi most przez Cieśninę Kerczeńską do Rosji. Most był wyłączony z ruchu przez kilka godzin.